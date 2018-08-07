Последнее обновление: 07.08.2018 16:50

США призывают РФ вывести вооружение из Грузии

США призвали Россию отвести вооружение из Грузии на довоенные позиции.

"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России нарушили границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Сьогодні виповнюється 10 років з дня, коли збройні сили Росії ринули через міжнародний кордон з Грузією, намагаючись силоміць змінити його. Території Грузії все ще окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію вивести свої сили на довоєнні позиції, як це було узгоджено в 2008 році. https://t.co/Rym6RPcQUi

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 серпня 2018 р.

В свою очередь Европейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза", - говорится в заявлении к 10-й годовщине конфликта.

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