ЕС указал России на нарушения обязательств в 10-ю годовщину войны с Грузией

вропейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Евросоюза к 10-й годовщине конфликта между РФ и Грузией.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза", - говорится в заявлении к 10-й годовщине конфликта.

ЕС подтвердил свое обязательство продолжать участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии, в том числе путем сопредседательства в Женевских дискуссиях, в рамках усилий специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС.

ЕС приветствовал пакет предложений "Шаг к лучшему будущему" правительства Грузии и считает, что он может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности.

В заявлении отмечается, что за десять лет Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства закона.

"Грузия развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма. Сейчас она является моделью демократической стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.