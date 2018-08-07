Афины отреагировали на решение РФ выслать греческих дипломатов: ответ асимметричный

МИД Греции вызвал посла России в стране Андрея Маслова в знак протеста против решения Москвы выслать греческих дипломатов в ответ на аналогичный шаг Афин.

Об этом передает Еkathimerini.

6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующа о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на "недружественные действия Афин" в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.

В своем заявлении Москва не назвала высланных ею греческих дипломатов и не сказала, когда она просила их покинуть страну. Дипломатические источники в Афинах охарактеризовали реакцию Москвы как "асимметричную", отметив, что шаг Греции в июле состоялся в ответ на "беспредельные" действия российских чиновников. Те же источники заявили, что Афины рассмотрят ответ РФ.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.