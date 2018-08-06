На президента Венесуэлы совершено покушение

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что враги пытались убить его с помощью нескольких дронов со взрывчаткой.

Ни сам президент, ни другие официальные лица не пострадали. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии Венесуэлы.

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, однако Богота отрицает причастность к покушению.

Помощник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что США также не причастны к атаке дронов, произошедшей в Каракасе.

Инцидент произошел во время речи президента Венесуэлы на параде по случаю 81-й годовщины национальной гвардии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент.

Вскоре после покушения заметно потрясенный произошедшим Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: "Летательный аппарат взорвался на моих глазах, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв". По его словам, вначале он счел, что это фейерверк в честь дня национальной гвардии. После второго взрыва началась паника.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - цитирует Рейтер слова Мадуро.