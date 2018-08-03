Последнее обновление: 03.08.2018 13:25

Экс-сотрудницу посольства США подозревают в шпионаже в пользу России

Россиянка, более 10 лет проработавшая в посольстве США, регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ. Теперь ее подозревают в шпионаже в пользу Кремля, утверждают The Guardian и CNN.

Сотрудница посольства США в Москве, проработавшая в учреждении более десяти лет, заподозрена в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в четверг, 2 августа, британская газета The Guardian и американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают СМИ, россиянка попала под подозрение в ходе плановой проверки, инициированной госдепартаментом США. В ее ходе было установлено, что женщина регулярно и неофициально встречается с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). У нее был доступ к внутренней сети и электронной почте американской секретной службы, а потому она могла завладеть потенциально секретными данными. В свою очередь CNN со ссылкой на неназванные источники отмечает, что у нее не было доступа к строго конфиденциальной информации.

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