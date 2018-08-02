В парламенте Словакии планируют осудить визит местных политиков в Крым

Комитет словацкого парламента по иностранным делам планирует обсудить визит местных политиков в оккупированный Крыму и отвергнуть легитимацию ими аннексии украинского полуострова.

На следующей неделе комитет соберется на встречу, единственным вопросом которой является осуждение легитимации словацкими политиками незаконной аннексии и оккупации Крыма. Дискуссию инициировала председатель комитета Катарина Сефалвайова и депутат Мартин Клукс.

По результатам встречи комитет планирует принять заявление в поддержку официальной позиции МИД Словакии, Евросоюза и НАТО.

"Ни одна из партий не признает результаты незаконного референдума в Крыму, проведенного в марте 2014 года. Присоединение полуострова к России нарушило основные принципы международного права и подорвало суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в проекте заявления.

Документ признает Крым территорией Украины и отвергает любые попытки легитимации оккупации полуострова, в том числе и путем визитов словацких политиков, осуществленных без согласия украинской власти.

Как известно, с 1 августа с визитом в оккупированном Крыму находится словацкая делегация во главе с депутатом Петром Марчеком. Он стал единственным политиком, который прибыл в аннексированный Крым. Четверо других депутатов, которые планировали визит, отменили его. С Марчеком прибыли также 10 словацких предпринимателей.