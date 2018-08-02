В эстонской армии появилось киберподразделение

В Эстонии 1 августа начало работу подразделение киберкомандования, которое будет бороться с хакерскими атаками, направленными против страны.

"Эстония - это киберстрана. Это также означает, что мы должны защищать наши киберсистемы в гражданских и военных сферах", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луик, добавив, что современная обычная война имеет также и виртуальное измерение.

Новое подразделение объединит все разные органы и подразделения, которые относятся к компетенции Министерства обороны Эстонии. Оно будет работать для обнаружения и предотвращения угроз в киберпространстве.

Напомним, что в Беларуси первый призыв в IT-роту намечен на ноябрь 2018 года.