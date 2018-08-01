Еврокомиссия предоставит Испании в ближайшие дни пакет помощи, превышающий 20 млн евро, для урегулирования ситуации с прибывающими из Марокко мигрантами. Об этом сообщил в среду журналистам европейский источник, по информации ТАСС.

"Еврокомиссия предоставит Испании пакет помощи свыше 20 млн евро по линии Европейского фонда по вопросам миграции и убежища", - отметил он.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева отметила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник провел телефонные переговоры с премьером Испании Педро Санчесом и пообещал всестороннюю помощь Еврокомиссии в урегулировании ситуации на западном миграционном маршруте.

В настоящее время в Испании блокированы более 20 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко, по которым пока не принято решение, имеют ли они право на убежище в ЕС.