Ассанж решил покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который последние шесть лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, вскоре может покинуть свой приют. По информации агентства Bloomberg, у Ассанжа ухудшилось здоровье, и в ближайшее время он намерен отказаться от самоизоляции.

Журналисты отмечают, что после того, как Ассанж покинет территорию посольства, риск для его свободы будет очень значительным. В полиции Лондона Bloomberg подтвердили, что ордер на арест Ассанжа остается в силе.

Ранее СМИ сообщили, что президент Эквадора Ленин Морено близок к завершению переговоров по поводу выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании.