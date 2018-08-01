Последнее обновление: 01.08.2018 14:48

Ассанж решил покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Категории: Эквадор

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который последние шесть лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, вскоре может покинуть свой приют. По информации агентства Bloomberg, у Ассанжа ухудшилось здоровье, и в ближайшее время он намерен отказаться от самоизоляции.

Журналисты отмечают, что после того, как Ассанж покинет территорию посольства, риск для его свободы будет очень значительным. В полиции Лондона Bloomberg подтвердили, что ордер на арест Ассанжа остается в силе.

Ранее СМИ сообщили, что президент Эквадора Ленин Морено близок к завершению переговоров по поводу выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании.

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