Бельгия ввела сбор для журналистов за участие в саммитах ЕС

Журналисты, которые посещают саммиты ЕС, должны будут платить 50 евро каждые полгода за прохождение проверки безопасности.

Об этом говорится в сообщении о процедуре аккредитации на саммит ЕС, который состоится в Брюсселе 18 октября, сообщает Euractiv.

В Европейском совете заявили, что с 1 июня новое бельгийское законодательство предусматривает плату в размере 50 евро за прохождение проверки безопасности. Результаты проверки будут действовать полгода.

Плату должен внести работодатель любого представителя СМИ, если у него бельгийское гражданство или он является резидентом Бельгии.

На сайте Совета сказано, что бельгийские власти будут отправлять счет-фактуру работодателю журналистов - это значит, что журналистам самим не нужно будет платить сбор.

Издание отмечает, этот сбор касается исключительно журналистов, проживающих в Бельгии - иностранцы от уплаты освобождены.

Около тысячи журналистов, освещающих вопросы ЕС, постоянно находятся в Брюсселе. Большинство из них посещают саммиты ЕС, которые происходят примерно пять раз в год. Это означает, что бельгийские власти могут заработать примерно 50 тысяч евро за полгода.

Бельгия ежегодно получает многомиллионные средства от ЕС на проведение саммитов Европейского Союза на самом высоком уровне. Средства в первую очередь направлены на обеспечение необходимого уровня безопасности, поэтому, отмечает издание, решение бельгийских властей выглядит по меньшей мере странным.

Пресс-служба Совета ЕС заявила изданию, что она была удивлена ​​информацией о новом бельгийском законе. В пресс-службе добавили, что озвучили свое волнение бельгийской власти по поводу дискриминационного характера законодательства, а также то, что такой шаг является беспрецедентным в сравнении с любыми другими международными событиями.