Спотовые цены на уран достигли максимума с начала года

Спотовые цены на уран в четверг достигли максимума с начала года - $25,65 за фунт.

Рост спровоцировало опубликованное заявление одного из крупнейших производителей урана в мире - канадской Cameco Corp. - об остановке производства на урановом руднике McArthur River на севере канадской провинции Саскачеван на неопределенный срок, сообщает Bloomberg.

Решение принято с целью поддержать цены на уран на мировом рынке, которые за последние 5 лет рухнули более чем на 40%, писала Financial Times.

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 23 июля недели стоил $23,80 за фунт, по итогам недели, завершившейся 16 июля, цена была на отметке $23,35 за фунт.

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.