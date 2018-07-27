Макрон выступил против соглашения Евросоюза и США о торговом партнерстве

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий.

"Ни Европа, ни Франция никогда не хотели никакой коммерческой войны. Но любой торговый диалог может только основываться на сбалансированных отношениях, а ни в коем случае на угрозах. В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", - заявил Макрон на пресс-конференции в Мадриде.

Он добавил, что соглашение не должно включать в себя сельское хозяйство.

"Ни один европейский стандарт не может быть снижен в области окружающей среды, здоровья или продовольствия", - добавил Макрон.

"Мы не можем просить наших промышленников, работников сельского хозяйства, наших граждан ориентироваться на новую производственную модель, уважающую окружающую среду, социально ориентированную, а с другой, подписывать торговые соглашения со странами, которые бы не уважали эти обязательства. Уважать эти стандарты основное", - добавил президент Франции.

Президент США Дональд Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.