Airbus создаст грузовой беспилотник

Европейский авиастроитель Airbus и международная компания в области медицинских услуг International SOS на авиасалоне в Фарнборо подписали соглашение по созданию систем доставки медицинских грузов.

Обе компании планируют для этих целей использовать пилотируемые или беспилотные летательные аппараты, сообщает Авиатранспортное обозрение.

В рамках договора Airbus подберет и внедрит схемы доставки медицинских грузов самолетами или БПЛА для дочерней компании партнера — MedSupply. Последняя специализируется на доставках медицинских препаратов и оборудования для оказания неотложной помощи в городах и отдаленных регионах, отмечает издание.

Также планируется проработать возможность доставки грузов из города в сельскую местность и с морских судов на берег.

Проект хотят реализовывать в Сингапуре, где базируется International SOS, и в Индонезии. Отмечается, что с этой целью партнеры будут сотрудничать с авиационными и морскими властями обеих стран. В случае если проведенные испытания будут успешными, International SOS займется воздушными перевозками медицинских грузов по всему миру, сообщили в компании.

В январе этого года Airbus испытала беспилотный пассажирский летательный аппарат Airbus Vahana. По словам Родина Лясова, главы дочерней компании Airbus A³, спроектировавшей этот беспилотник, летающие такси станут нормальной частью городского транспорта в ближайшие годы.