Последнее обновление: 26.07.2018 17:54

Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика

Королевские ВВС Великобритании сообщили в четверг, что подняли в воздух два базирующихся в Румынии истребителя Typhoon в связи с приближением к воздушному пространству НАТО над Черным морем российского военного самолета.

Два британских истребителя, дислоцирующиеся на румынской авиабазе Михаил Когэлничану вблизи города Констанца на побережье Черного моря, были подняты в воздух из-за опасений о движении на Запад, к воздушному пространству НАТО, российского бомбардировщика, говорится в заявлении ВВС Великобритании.

Британская авиация сообщила, что российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО и что истребители некоторое время продолжали патрулирование в качестве меры предосторожности, а затем вернулись на базу.

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