США дали Индии возможность избежать санкций за импорт вооружений из России

США дали Индии возможность избежать санкций за покупку вооружений у России спустя почти год после того, как американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, запрещающий торговлю с РФ в сфере обороны, сказали ведущие представители деловых кругов и эксперты.

Индия пользуется значительным количеством российского военного оборудования - от боевых самолетов до кораблей и подводных лодок - и находится на финальном этапе обсуждения сделки о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 за $6 миллиардов.

В рамках закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA), который Трамп подписал в августе, любая страна, ведущая торговлю с Россией в сфере обороны и разведки, попадает под вторичные санкции США.

Целью закона является наказать президента России Владимира Путина за аннексию Крыма у Украины в 2014 году, участие в сирийской гражданской войне и вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

Однако Конгресс США на этой неделе достиг соглашения, определив условия, исходя из которых Трамп может сделать исключение для союзников. Администрация должна подтвердить, что государство сокращает импорт вооружений из России и расширяет сотрудничество с США в сфере обороны.

Индия выполняет оба этих условия, сказали аналитики и ведущие представители деловых кругов в Нью-Дели и Вашингтоне.

Власти Индии отказались от комментариев, а чиновник в оборонной отрасли сказал, что Конгресс США еще не проголосовал по вопросу об изменении закона, который впоследствии будет должен подписать Трамп.

Президент Американо-индийского делового совета (USIBC) Ниша Бисвал сказала, что решение США поможет защитить стратегически важные отношения с Индией.

“В период, когда Индия сосредоточилась на укреплении связей с США в сфере обороны, мы аплодируем Конгрессу за то, что он также сфокусировался на защите этого стратегического партнерства”, - сказала Бисвал.

В последние годы Индия диверсифицирует покупку вооружений, обращаясь за современным оборудованием к США и Израилю. За прошедшие 10 лет страна заказала вооружения из США на сумму $15 миллиардов, и американские компании соревнуются за контракты на поставку истребителей и вертолетов стоимостью несколько миллиардов долларов.