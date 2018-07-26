Госдума приняла пакет законов о создании "русских офшоров"

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Законы (всего их семь) были внесены рядом депутатов 15 июня.

Согласно статье 5 ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которая регулирует процедуру рассмотрения заявки на участие компаний в качестве резидента САР, устанавливается, что подать заявку на президентство в САР может только иностранное юридическое лицо.

Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Второй закон из пакета называется "О международных компаниях" и регулирует правовое положение будущих резидентов САР: их права и обязанности, порядок реорганизации и ликвидации. Предлагается внедрить в российское право новый корпоративный вид начала осуществления предпринимательской деятельности - редомициляция, то есть снятие с регистрации компании за рубежом без ее ликвидации и постановка на учет в РФ.

Минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании - 50 млн рублей за полгода. При этом уточняется, что компания, рассчитывающая работать в САP, должна быть зарегистрирована в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

Третий закон ("О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ") регулирует особенности налогового режима работы международных компаний в рамках САP. "Предлагается те международные компании, которые предусмотрены базовым законом, то есть новый вид компании для целей Налогового кодекса, отнести к российским организациям", - пояснял ранее замглавы Минфина Илья Трунин.

Компания, которая будет зарегистрирована в порядке редомициляции, должна быть создана в период до 1 января 2018 года. Контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года. Контролирующим лицом международной компании признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой международной компании (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15%.

Устанавливаются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций: 0% - к доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов. При этом на день принятия решения о выплате дивидендов компания должна не менее 365 календарных дней непрерывно владеть не менее чем 15% долей в капитале выплачивающей дивиденды организации. Также устанавливается ставка 5% в отношении доходов, полученных иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями (применяется к доходам, полученным до 1 января 2029 года).

Еще один принятый закон регулирует особенности применения валютного законодательства к резидентам САP. В части валютного законодательства, так же как и в части налогового, международные компании предлагается отнести к категории "нерезиденты".

Большинство принятых законов (за исключением поправок в валютное законодательство) вступает в силу со дня официального опубликования.