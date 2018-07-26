Оппозиционные партии Германии раскритиковали Меркель за переговоры с Россией

Оппозиционные партии Германии подвергли критике канцлера Ангелу Меркель за замалчивание подробного содержания ее беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь Меркель во вторник рассказала о встрече, на которой также присутствовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, и сообщила, что переговоры в основном были посвящены Сирии, обстановке на Ближнем Востоке и конфликту на Украине. Больше подробностей она не предоставила.

Парламентарий от партии “зеленых” Омид Нурипур сказал изданию Bild, что “трудно поверить”, что Германия сняла запрет на въезд Герасимову, который входил в санкционные списки ЕС с апреля 2014 года после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров.

Он подверг критике администрацию Меркель за отказ предоставить подробное содержание неожиданных переговоров с российской стороной и сказал, что его партия отныне будет “решать этот вопрос через парламент”. Не вполне ясно, какие именно действия имеются в виду.

Представитель Свободной Демократической Партии Германии Биджан Джир-Сарай сказал, что это было “досадно и странно”, что правительство Германии оказалось столь немногословно о деталях прошедшей встречи и не сообщило о ней на этапе подготовки.

Он сказал газете, что молчание по данному вопросу выглядит “подозрительно”.