Последнее обновление: 26.07.2018 11:54

ЕС хочет закупать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии

Евросоюз хочет увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США для диверсификации своего энергоснабжения, говорится в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.

"Мы договорились сегодня усилить наше стратегическое сотрудничество касательно энергетики. Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии", - говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

Ранее на пресс-конференции Юнкер заявил, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США.

Одним из важнейших поставщиков газа в ЕС в настоящее время является Россия.

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