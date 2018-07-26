В торговом конфликте между США и ЕС наметилась разрядка

Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли неожиданного согласия на переговорах по торговой политике, состоявшихся в Вашингтоне в среду, 25 июля.

Речь шла о разработке плана по разрядке торгового конфликта между двумя крупнейшими экономическими п

По словам Юнкера, обе стороны намерены отказаться от введения новых пошлин, по крайней мере, до тех пор, пока продолжаются переговоры. В частности, США пока не введут пошлины на автомобили из ЕС.

В свою очередь Трамп заявил, что Евросоюз увеличит импорт американской сои и сжиженного газа. В перспективе запланировано вообще отказаться от таможенных пошлин на промышленную продукцию, подчеркнул Трамп. Стороны намерены развивать более интенсивную торговлю в сфере услуг, химической и фармакологической индустрии, а также в области медицины.

На продолжавшейся около двух часов встрече Трамп и Юнкер договорились о том, что США и ЕС будут вместе работать над реформированием Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мои поздравления Юнкеру и Трампу: достигнут прорыв, который поможет избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест! Отличная новость для глобальной экономики!", – написал у себя в Twitter министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер после того, как стали известны результаты переговоров в Вашингтоне.

Ранее, 1 июня, вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, соответственно, в 25 и 10 процентов. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. В ответ Евросоюз обложил ввозными пошлинами некоторые товары из США.