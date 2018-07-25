Македония выделила Греции 100 тысяч евро на борьбу с пожарами

Правительство республики Македония приняло решение о выделении без малого 100 тысяч евро в помощь Греции в ликвидации последствий пожаров, сообщил македонский кабинет министров.

В Греции произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

"Правительство республики Македония вечером во вторник приняло решение направить финансовую помощь в размере 6 миллионов денаров (около 97,5 тысячи евро) правительству республики Греция для устранения последствий катастрофических пожаров, которые в последние дни захватили большую территорию столицы Афин", - говорится в сообщении кабмина.

"Правительство также приняло решение сформировать координирующий орган, который ежедневно будет следить за ситуацией и координировать направление гуманитарной помощи, о чем будет достигнута договоренность между соответствующими структурами в Скопье и Афинах", — сообщила пресс-служба.

Помощь Скопье Афинам стала демонстрацией новых добрососедских отношений между бывшей югославской республикой и Грецией. Свыше 25 лет продолжался спор о том, что название республика Македония, по мнению греков, отражает претензии страны на историческую область Греции – Македония. Афины блокировали вступление Скопье в НАТО и ЕС.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.