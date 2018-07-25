В Чехии уже третий министр может уйти в отставку из-за плагиата в дипломе

Глава минобороны Чехии Лубомир Метнар в среду заявил, что изучает ситуацию, возникшую в связи с обнаруженным экспертами плагиатом в его дипломной работе, не исключив своей отставки.

Дипломная работа была написана в университете города Остравы в 2004 году. Во вторник несколько экспертов заявили, что из-за большого количества не взятых в кавычки цитат из работ других авторов дипломная работа Метнара может считаться плагиатом. Это уже третий член правительства республики, уличенный в плагиате. Ранее в июле поочередно покинули свои посты глава минюста Татьяна Мала и глава минтруда Петр Крчал в связи с обнаруженными в их дипломных работах многочисленными случаями заимствований из работ выпускников предыдущих лет. Новый кабинет премьера Андрея Бабиша приступил к работе 27 июня.

"Я сейчас анализирую свою дипломную работу и предполагаю, что выскажусь о возникшей ситуации до конца этой недели", - заявил глава минобороны журналистам, не исключив своей отставки.

При этом Метнар экстренно отменил свой визит в Словакию, который должен был начаться в среду.

Президент Чехии Милош Земан на минувшей неделе заявил, что считает плагиат воровством. По его мнению, любой министр, в работе которого обнаружен плагиат, должен не только покинуть свой пост, но и вообще отказаться от притязаний на общественно-государственные функции.