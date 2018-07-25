"Аэрофлот" повысит сборы для пассажиров

"Аэрофлот" и его дочернее предприятие "Россия" с 26 июля повышают размер топливного сбора на внутренние рейсы. Об этом сообщается в письме компании турагентам.

"Размер повышения (за один сегмент) составит 200 рублей для классов эконом и комфорт и 400 рублей — для класса бизнес", - сказано в документе.

Отмечается, что для оформления перевозок с текущими уровнями топливных сборов по ранее созданным бронированиям билеты необходимо выписать до 26 июля.

Топливный сбор — фиксированная сумма, которую туроператор или авиаперевозчик включает в стоимость билета.

В июне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят 27 российских авиакомпаний) предупреждала о возможном повышении топливного сбора. По ее данным, за 2017 год рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%. Тогда же ассоциация обратилась по данному вопросу к вице-премьеру Максиму Акимову.

Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять "непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", сообщали в АЭВТ.

Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость топлива в годовом выражении увеличилась: в Шереметьево — в среднем на 25%, во Внуково — на 25%, в Домодедово — на 21%.