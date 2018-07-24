Последнее обновление: 24.07.2018 18:00

В Египте закрыли пляж, на котором за неделю утонули более 20 человек

Губернатор Александрии на Средиземном море в Египте распорядился закрыть один из городских пляжей, на котором за неделю утонули более 20 местных жителей, пишет египетская газета "Масрави".

Сообщается, что опасный Пальмовый пляж расположен в александрийском районе аль-Агми. Местные жители прозвали этот участок побережья "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных течений в этом районе. Только за одну неделю здесь утонул 21 человек.

Губернатор Александрии запретил местным жителям и приезжающим пользоваться пляжем, городским службам дано распоряжение полностью прекратить доступ посетителей на побережье.

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