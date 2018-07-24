Последнее обновление: 24.07.2018 12:06

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС до 20%

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% с 1 января 2019 года.

Прямая трансляция с заседания нижней палаты российского парламента ведется на официальном сайте Госдумы.

Помимо этого, документ устанавливает тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для исчисления и в 10% — свыше установленной базы.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

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