Израиль отверг предложение России об иранских силах в Сирии - чиновник

Израиль отверг предложение России о том, чтобы позволить иранским силам остаться в Сирии на расстоянии не менее 100 километров от линии прекращения огня на Голанских высотах, сообщили в понедельник израильские чиновники.

В рамках встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что не достаточно оставить иранские силы на расстоянии 100 километров от границы, как предлагает Москва, сообщил израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

“Россияне говорят о (100-километровой буферной зоне) и привержены ей, но мы сказали, что есть также дальнобойное оружие за пределами этой зоны, и все эти силы должны покинуть Сирию”, - сказал чиновник.

По словам другого израильского чиновника, также говорившего на условиях анонимности, Нетаньяху сказал Лаврову, что “мы не позволим иранцам занять позиции даже в 100 километрах от границы”.

Нетаньяху 11 июля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на фоне опасений Израиля о том, что сирийский лидер Башар Асад может нарушить подписанный в 1974 году договор о демилитаризованной зоне на Голанских высотах или позволить перебросить туда силы своим иранским или ливанским союзникам.

Россия говорит, что хочет сохранить разделение сил на границе.