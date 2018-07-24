На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов

В понедельник, 23 июля, произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ.

Информацию об этом подтвердил генеральный директор румынского предприятия «Nuclearelectrica» Козмин Гицэ.

«Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду», - отметил Гицэ.

По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы.

Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.

Чернаводская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Расположена на территории одноименного горсовета Чернаводэ. Первая и единственная АЭС в стране. Сейчас в промышленной эксплуатации находятся два энергоблока. Среднегодовая выработка станции — 5,613 ГВт⋅ч или примерно от 18% до 20% электроэнергии, ежегодно потребляемой Румынией.