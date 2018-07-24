Глава МИД Италии: антироссийские санкции - инструмент защиты международного права

Санкции в отношении РФ это не самоцель, а инструмент для защиты международного права, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

"Мы исходим из того, что нормы международного права, которые определяют отношения между народами, следует уважать (...) Механизм санкций, который был применен - это инструмент, который призывает уважать международное право, а не самоцель", - сказал итальянский министр в Берлине.

Ранее представители итальянского правительства неоднократно заявляли, что выступают против антироссийских санкций, поскольку они оказывают негативное влияние на итальянскую экономику.