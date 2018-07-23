Последнее обновление: 23.07.2018 17:53

Гражданам разрешили приобретать жилье, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций

Лукашенко подписал указ №287 "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности", который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе, сообщает его пресс-служба.

"Гражданам предоставлено право приобретать занимаемые ими жилые помещения у организаций жилищно-коммунального хозяйства, которым эти помещения были переданы при реализации указов по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий", - говорится в комментарии к указу.

Документ также освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир.

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