Последнее обновление: 14.06.2018 16:18

Госорганам разрешили продавать невостребованное жилье на селе нуждающимся работникам

Лукашенко подписал указ № 237 "О распоряжении государственным жилищным фондом".

"Документ упрощает порядок продажи невостребованного в течение шести и более месяцев государственного жилья в сельской местности", - говорится в комментарии к указу.

В частности, предоставляется право госорганам и подчиненным им республиканским юридическим лицам принимать решения о продаже таких жилых помещений гражданам, состоящим в этих организациях на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очереди. Жилье будет отчуждаться по его оценочной, но не выше рыночной стоимости.

При отсутствии работников, состоящих на учете, либо их отказе от приобретения допускается продажа этого жилья на аукционе. Его начальная цена будет определяться исходя из рыночной, но не ниже оценочной стоимости, пониженной на 15%. При проведении повторных аукционов может применяться понижающий шаг в 5%.

Оплатить приобретенное государственное жилье, в том числе на аукционе, будет возможно в рассрочку до трех лет.

При этом продажа жилых помещений в сельской местности разрешается без наличия на них правоустанавливающих документов.

Местным Советам депутатов поручено определить аналогичные указу порядок и условия продажи невостребованных жилых помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

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