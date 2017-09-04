В Беларуси увеличили объем ввода жилья с господдержкой в 2017 году

В постановление Совмина от 29 декабря 2016 г. № 1113 ”О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году“ внесены коррективы.

Согласно постановлению правительства № 669 от 31 августа 2017 г., предусмотрено распределение между регионами 135 млн. рублей кредитных ресурсов банков (ОАО ”АСБ Беларусбанк – 60 млн. рублей, ОАО ”Белагропромбанк“ – 75 млн. рублей), а также увеличение объема ввода жилья с господдержкой в 2017 году на 50,2 тыс. кв. метров, в том числе для многодетных – на 21 тыс. кв. метров.

Кроме того, Минстройархитектуры предписано установить перечень жилых домов, строительство которых будет осуществляться с использование кредитов, часть процентов по которым (часть основного долга) будет погашаться за счет субсидий.

Как сообщается на сайте правительства, документ также содержит полномочия местным исполнительным и распорядительным органам по перераспределению кредитных ресурсов между объектами, включенными в указанный перечень, а также поручение Минфину обеспечить передачу из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и Минска субвенций на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий.