Украинскую армию усилят реактивными пехотными огнеметами

Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат реактивные пехотные огнеметы РПО-16, серийное производство которых начал "Укроборонпром". Об этом сообщил в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

"В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 – высокомощное оружие, которое Укроборонпром производит для ВСУ. Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь наших подразделений", - написал Порошенко.

РПВ-16 – термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинской армии по государственному оборонному заказу.

Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва.

При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра.