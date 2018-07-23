Австрия запретила сдавать водительские экзамены на турецком

В Австрии будет запрещено сдавать экзамены для получения водительских прав на турецком языке. Об этом заявил министр транспорта Австрии Норберт Хофер.

«Это было сделано для сокращения расходов. Каждый дополнительный язык для обучения водителей стоит пятизначную сумму, что не оправданно. Также это будет стимулом учить немецкий», - заявил министр.

Хофер добавил, что и в дальнейшем можно будет сдавать водительские экзамены на английском, хорватском и словенском языках.

Турецкий в Австрии долгое время был вторым по популярности при выборе языка сдачи водительских тестов.

Отмена возможности сдачи водительских экзаменов на турецком является частью длительного процесса ухудшения отношений между Австрией и Турцией после прихода к власти канцлера Себастьяна Курца и его правой Партии свободы, которая занимает четкую антимиграционную позицию.