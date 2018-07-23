АНБ создало группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве

Агентство национальной безопасности (АНБ) США создало рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом директор АНБ генерал Пол Накасоне заявил 21 июля на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

Ранее в июле о намерении АНБ сотрудничать с кибернетическим командованием США по вопросу противодействия угрозам со стороны РФ в ходе промежуточных выборов в США написала газета The Washington Post. Создание группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года, отметил Накасоне.

13 июля министерство юстиции США обвинило 12 россиян в причастности ко взлому компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также к кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Все 12 граждан РФ являются сотрудниками Главного разведывательного управления.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Одной из обсуждаемых тем стало предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. На пресс-конференции после саммита Трамп заявил, что по вопросу о вмешательстве России в ход избирательной кампании он верит как утвердительным заявлениям собственных спецслужб, так и отрицанию этого Владимиром Путиным.

Позднее в интервью телеканалу CBS президент США заявил, что считает Владимира Путина как главу государства лично ответственным за вмешательство России в американские выборы. Трамп подтвердил, что доверяет заключению разведслужб о причастности российской стороны к предполагаемому вмешательству в ход избирательной кампании.