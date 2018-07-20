Секретные сведения о гиперзвуковом оружии РФ попали на Запад

ФСБ расследует дело о передаче сведений о российских разработках гиперзвукового оружия.

В рамках дела утром в пятницу начались обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве, пишет газета "Коммерсант".

Дело открыто по статье о госизмене, оперативники проверяют данные о причастности должностных лиц к намеренной передаче секретных сведений западным спецслужбам. "Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", - сказал "Коммерсанту" источник, знакомый с материалами ФСБ. Фамилии фигурантов он не назвал.

ЦНИИМаш - головная научная организация "Роскосмоса". Пайсон ранее работал в этом научно-исследовательском институте, а затем был директором по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций в фонде "Сколково".

За несколько дней до обысков Пайсона уведомили о скором увольнении из-за расформирования ОРКК, пишет "Коммерсант".