Вашингтон будет оповещать население о вмешательстве других государств во внутренние дела США

Минюст США объявил в четверг о переходе к политике, в рамках которой власти будут оповещать население об иностранных кибероперациях, таких как предполагаемое российское вмешательство и проведение кампании по дезинформации во время президентских выборов 2016 года.

У правительства США ранее были сомнения, стоит ли оглашать подобную информацию, из-за опасений, что ее раскрытие может склонить чашу весов в пользу того или иного кандидата на выборах.

Однако оповещение населения о дезинформации может смягчить ущерб и позволить людям принимать более взвешенные решения, отметил заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн в комментариях, подготовленных к форуму по вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо.

“Раскрытие схем публике - важный шаг для их нейтрализации”, - сообщил Розенстайн.

“Американские граждане имеют право знать о том, что стали мишенью иностранной пропаганды”.

Президент США Дональд Трамп во вторник попытался успокоить политическую бурю, возникшую из-за его неспособности возложить на российского лидера Владимира Путина вину за вмешательство в ход выборов в США в 2016 году, заявив, что он оговорился на пресс-конференции в Хельсинки.

Спецслужбы США заявляют, что Россия использовала взломы компьютерных систем и дезинформацию, чтобы попытаться склонить чашу весов на президентских выборах в пользу Трампа. Путин отрицает эти обвинения. Трамп, в свою очередь, в разное время либо отрицал, либо неохотно соглашался с выводами разведки.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил в понедельник о “продолжающихся повсеместных попытках (России) подорвать нашу демократию” перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

Теме раскрытия сведений о кибервмешательстве посвящен опубликованный в четверг доклад специальной рабочей группы по вопросам кибербезопасности при министерстве юстиции США, созданной в феврале 2018 года.

Политика, объявленная Розенстайном, входит в отчет, опубликованного в феврале группой по информационным и коммуникационным технологиям министерства юстиции США.

Отчет содержит инструкции для министерства о том, как информировать население, частные группы и компании о кибератаках.

Розенстайн предостерег, что раскрытие информации об иностранных операциях может быть затруднено из-за необходимости защиты источников и методов сбора данных.