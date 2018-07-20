Последнее обновление: 20.07.2018 16:34

В Италии министра по делам Евросоюза подозревают в коррупции

Министр по делам Евросоюза итальянского правительства Паоло Савона подозревается в банковских махинациях, сообщают в пятницу итальянские СМИ.

Известный своей критикой в адрес Европейского союза 81-летний экономист вошел в число фигурантов дела о коррупции в его бытность одним из руководителей банковской группы Unicredit. Кроме него, в список подозреваемых, над которым работает прокуратура города Кампобассо, вошли еще 22 человека.

Савона в новом итальянском правительстве получил должность министра по европейским делам Евросоюза, после того как его назначение на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент страны Серджо Маттарелла.

Савоне приписывали враждебные высказывания по отношению к единой европейской валюте. Однако после формирования правительства он объяснил, что полностью поддерживает евро и не хотел бы, чтобы Италия вышла из еврозоны.

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