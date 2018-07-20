Экс-президент Южной Кореи приговорена еще к восьми годам тюрьмы

Суд в Сеуле в пятницу, 20 июля, приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения.

Суд признал ее виновной в незаконном получении денег от Национальной разведывательной службы в период с мая 2013 года по сентябрь 2016 года. За это она получила шесть лет заключения.

Еще два года Пак Кын Хе дали за то, что она приказывала проводить фальсифицированные опросы общественного мнения перед выборами 2016 года с тем, чтобы выдвинуть кандидатами в депутаты от правящей партии своих знакомых. Экс-президент также должна будет выплатить штраф на сумму около 3 млн долларов.

Прокуратура требовала для нее по двум делам в общей сложности 15 лет заключения. Бывший президент на заседании суда, как и на всех предыдущих, не присутствовала. Она считает дела против нее политически мотивированными.

Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок в тюрьме. В марте 2017 года она была отстранена от власти по решению Конституционного суда, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Позднее суд признал ее виновной по 18 пунктам, в том числе в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.