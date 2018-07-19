Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО

Выступая на встрече с послами и постоянными представителями России, Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО.

По его словам, тем, кто стремится сделать это, «следует подумать о последствиях такой безответственной политики».

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно», - предупредил Путин.

Он отметил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества.

«Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО», - подчеркнул Путин.

Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда он назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны.

«Реакция будет крайне негативной», - пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать.

«Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса», - сказал генсек НАТО.