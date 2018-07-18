В этом году мировой рейтинг авиакомпаний возглавила Singapore Airlines

Singapore Airlines в этом году возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax.

В 2017 году сингапурский авиаперевозчик занимал 2-ю позицию. Таким образом, Singapore Airlines поменялась местами с прошлогодним лидером Qatar Airways.

На 3-й позиции осталась ANA All Nippon Airways, на 4-й - Emirates. На 5-ю строчку рейтинга поднялась тайваньская EVA Air с 6-го места в 2017 году, в то время как Cathay Pacific опустилась на 6-ю позицию с 5-й. Седьмое место второй год занимает Deutsche Lufthansa, 8-е - Hainan Airlines (в прошлом году - 9-е), 9-е - Garuda Indonesia (10-е) и замыкает десятку лидеров Thai Airways (11-е).

В топ-10 рейтинга 2018 года не попала Etihad Airways, которая годом ранее находилась на 8-й строчке.

Как сообщает Skytrax, авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последние 12 месяцев, признана China Southern Airlines.

Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines. В Восточной Европе рейтинг шестой год подряд возглавляет "Аэрофлот".

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира пятый год остается малазийская AirAsia, а в Европе лидерство сохранила Norwegian.

В опросе Skytrax, который проводился с августа 2017 года по май 2018 года, приняли участие 20,36 млн пассажиров из более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались 335 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.