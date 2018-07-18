Белорусы собираются экономить на одежде и развлечениях - исследование

Итоги исследования потребительского доверия The Conference Board® Global Consumer Confidence™ Survey, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen, публикует портал marketing.by.

Показатель индекса потребительского доверия складывается из трех индикаторов: восприятия потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения и степени готовности тратить деньги.

Значение индекса выше 100 пунктов позволяет отнести потребителей страны к группе оптимистически настроенных, значение ниже 100 пунктов свидетельствует о преобладании пессимистически настроенных. Оптимизм или пессимизм потребителей напрямую влияет на их желание и готовность тратить деньги.

Согласно данным Nielsen, Беларусь сместилась с 2-го на 4 место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире. Местные потребители в 1 квартале считали, что сейчас более подходящее время совершать покупки. Среди факторов, которые вызывают наибольшее беспокойство белорусов - коммунальные платежи, очевидно связанные с постоянным ростом сумм в счетах за квартирную плату, и здоровье.

Среди основных способов экономии белорусских потребителей - сократить расходы на развлечения вне дома (тревожный звоночек для сферы развлечений) и экономия на новой одежде. При этом белорусы планируют перейти на более дешевые бренды.

Исследование потребительского доверия The Conference Board® Global Consumer Confidence™ Survey, подготовленное в сотрудничестве с Nielsen, проводилось в феврале 2018 года. Всего было опрошено более 30 тысяч потребителей онлайн из 64 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.

Выборка формировалась по половозрастным квотам для каждой страны с учетом количества пользователей Интернета в конкретной стране. Затем она была взвешена для достижения репрезентативности интернет-пользователей; максимальная погрешность выборки составляет ±0,6%.

Данное исследование Nielsen основывается на поведении только тех респондентов, у которых есть доступ в Интернет. Степень его проникновения варьируется в зависимости от страны.

Компания Nielsen учитывает стандарты минимальных требований к формированию выборки: минимальная степень проникновения Интернета – 60%, или 10 миллионов интернет-пользователей для включения страны в исследование.

Индекс потребительского доверия для Китая был сформирован при помощи особой методологии и включал в себя опрос 3500 респондентов.