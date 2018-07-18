В Польше ждут проблем с местными выборами и референдумом

Государственная избирательная комиссия Польши ожидает больших проблем во время ближайших местных выборов и конституционного референдума, соответствующее письмо комиссия направила спикерам сената и сейма, а также премьер-министру и президенту.

Недавно в Польше были внесены изменения в законодательство, касающиеся проведения выборов и референдумов. Дата ближайших выборов органов местного самоуправления еще не назначена, но премьер-министр Матеуш Моравецкий имеет право назначить голосование на 21 октября, 28 октября или 4 ноября. В свою очередь президент Анджей Дуда стремится к тому, чтобы инициированный им конституционный референдум состоялся в выходные 10-11 ноября.

Одной из проблем, с которой может столкнуться Государственная избирательная комиссия, – это расхождения в правилах проведения выборов, которые присутствуют в законе о проведении референдумов и Избирательном кодексе.

"Закон о референдуме предусматривает, что надписи и рисунки на избирательном бюллетене за исключение места, в котором отмечается кандидат, за которого голосует избиратель, не влияет на действительность бюллетеня. Между тем, в соответствии с измененным Избирательным кодексом, такой бюллетень будет недействительным. Итак, у нас есть два правила для определения действительности/недействительности голосов на референдуме и на выборах", - говорится в письме.

Также Государственная избирательная комиссия указывает на то, что избирательный кодекс теперь предусматривает назначение двух участковых избирательных комиссий (одна для работы во время голосования, вторая для определения результатов). Между тем закон о референдуме определяет порядок назначения только одной комиссии.

Кроме того, в письме указывается, что в соответствии с разными, но одновременно действующими нормативными актами, разные люди обязаны доставлять бюллетени на избирательные участки, назначают избирательные комиссии для проведения референдума, разным людям передаются документы о результатах голосования.

В письме Избиркома также говорится о том, что проблемой может стать поиск членов избирательных комиссий – их понадобится вдвое больше, так как один и тот же человек теперь не может работать и в комиссии на местных выборах и на референдуме.