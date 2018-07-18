Сотрудник миссии ОБСЕ в Донбассе слил ФСБ секретные данные - СМИ

Внутренние документы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины, вероятно, попали в распоряжение ФСБ. Об этом во вторник сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на собственное расследование.

Сообщается, что в распоряжение телеканала попала копия цифрового носителя данных, который ранее оказался в руках сотрудника российских спецслужб. В частности, по информации ARD, ФСБ получила доступ к внутренним отчетам СММ ОБСЕ, переписке замглавы миссии Александра Хуга и подробным планам учреждений ОБСЕ.

Среди документов, которые могли попасть к разведчикам РФ, были также досье на сотрудников миссии, в которых указывались их местоположение, черты характера, а также личные привычки и предпочтения - вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится, об их пристрастии к алкоголю и финансовом положении, уточняет немецкий телеканал.

По оценке ARD, документы предположительно были переданы российским агентам одним из сотрудников СММ ОБСЕ. Замглавы миссии Александер Хуг заявил телеканалу, что в миссии постараются разобраться с предполагаемой утечкой данных. "Мы принимаем всерьез эту ситуацию. Но нам необходимы подробности, чтобы провести проверку этого происшествия и в случае необходимости принять соответствующие меры", - отметил он.