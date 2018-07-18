Tesla Model 3 установила сразу два рекорда

Немецкая компания Nextmove установила новый рекорд гипермиллинга на Tesla Model 3.

Электромобиль проехал на одном заряде 1001 км. При этом он ехал на автопилоте. Прежнее достижение - 975 км.

Новый рекорд был установлен на испытательных полигонах Dekra в Германии. В качестве водителя использовали манекен - копию Starman, улетевшего в космос на Tesla Roadster 2.

Чтобы достичь рекорда, испытателям пришлось достичь оптимальной скорости в 36 км/ч и двигаться на ней 28 часов подряд. Model 3 потребляла около 7 кВтч энергии каждые 100 км.