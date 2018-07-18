США планируют расследование по импорту урана из России и других стран

Власти США планируют начать расследование по импорту урана, по итогам которого могут ввести пошлины на его поставки, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении уточняется, что американские производители покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады.

При этом американские производители хотят для себя 25% рынка. Американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy в январе попросили Министерство торговли США начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года.

Федеральные власти будут решать, угрожает ли урановый импорт национальной безопасности. По словам источника агентства, сроки проведения расследования не обозначены.