ЕК, Россия и Украина могут обсудить транзит газа в октябре

Должностные лица России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) в следующий раз могут обсудить вопросы транзита российского газа через Украину в октябре. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, российская сторона готова как продлить действующий контракт, так и рассмотреть предложения о заключении нового, но в любом случае необходимо урегулировать все споры до начала реализации взаимоотношений на новом этапе.

"Я думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на следующей консультации в октябре", - добавил он.

Во вторник в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.