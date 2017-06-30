В Беларуси решили отрегулировать пенсии отдельных категорий граждан

Лукашенко 29 июня подписал указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

"Документ направлен на урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения пенсии по возрасту", - говорится в комментарии к указу.

В частности, предусмотрено уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Данная категория граждан будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.