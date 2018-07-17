На Кубе запустили мобильный интернет

На Кубе начали предоставлять доступ к мобильному интернету небольшому количеству пользователей.

Для начала государственная телекоммуникационная компания ETECSA предоставила доступ к мобильному интернету журналистам государственных СМИ.

Некоторые клиенты кубинской телекоммуникационной монополии ETECSA, в том числе компании и посольства, смогли приобрести мобильные тарифные планы еще в декабре прошлого года.

В свою очередь аналитики отметили, что доступ к интернету ослабит контроль правительства над информацией, которая поступает жителям Кубы. В ETECSA заявили, что до конца этого года предоставят мобильный интернет пяти миллионам своих клиентов, что составляет почти половину населения Кубы.

В то время, как большинство стран активно пользуются 4G и испытывают 5G покрытие, Куба только начинает ознакомление с 3G.