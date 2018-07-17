Последнее обновление: 17.07.2018 17:04

ЕС и Япония создадут крупнейшую в мире систему защиты персональных данных

Евросоюз и Япония завершили переговоры о взаимной защите персональных данных. Об этом объявила Еврокомиссия накануне саммита ЕС-Япония, который начинается во вторник в Токио.

"ЕС и Япония успешно завершили переговоры о взаимных обязательствах. Стороны договорились признать свои системы защиты данных, как эквивалентные, что сделает возможным безопасный обмен данными между ЕС и Японией", - заявили в Еврокомиссии.

Как отмечается, такие взаимные договоренности обеспечат создание крупнейшей в мире зоны протечек и защиты персональных данных.

Следовательно, европейские граждане могут быть уверены в надежной защите своих персональных данных, когда они будут передаваться в Японию.

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