Европейские страны готовы активировать счета Ирана в своих ЦБ для сохранения ядерного соглашения

Правительства Франции, Германии и Великобритании готовы активировать счета иранского центрального банка в своих национальных ЦБ, чтобы обеспечить финансовые каналы, которые позволят сохранить иранское ядерное соглашение, пишет The Wall Stret Journal со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Таким образом, появились первые конкретные сигналы о том, что ЕС готов предпринять меры, чтобы не допустить разрыва договоренностей по ядерной программе Ирана, несмотря на возобновление санкций США.

После майского объявления США о выходе из соглашения и возобновлении санкций Тегеран намекнул, что прекратит соблюдение условий Совместного плана всеобъемлющих действий (СВПД), если ему не будут обеспечены те экономические преимущества, о которых стороны договаривались в 2015 году.

По словам источников WSJ, открытие или восстановление счетов иранского центробанка - один из сценариев, которые активно прорабатывают европейские дипломаты. Франция, Великобритания и Германия изложили эти планы Ирану ранее в июле, сейчас обсуждаются детали.

Другие страны ЕС, включая Австрию и Швецию, готовы последовать примеру крупнейших держав блока, отмечает издание.

Вместе с тем представители Европейского центрального банка отмечают, что есть сомнения в целесообразности упрочения финансовых связей с Ираном перед возобновлением американских санкций.

ЕС также хочет, чтобы Иран принял законы, соответствующие общемировым стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

На прошлой неделе США отказали ЕС в исключениях для европейских компаний из режима санкций против Ирана в отношении сделок в сфере финансов, энергетики и здравоохранения.

США восстановят санкции против Ирана в два этапа: с 4 августа и с 6 ноября. Летний этап затронет автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ.