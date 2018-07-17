Danske Bank назвал наиболее уязвимые к торговым войнам валюты

В случае обострения торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем наибольшему риску подвергнутся швейцарский франк и валюты скандинавских стран. К такому выводу, как сообщает Bloomberg, пришли аналитики Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании.

«Скандинавские валюты уязвимы при эскалации торговой войны в основном потому, что они являются валютами небольших, открытых экономик. В случае с Данией стабильность валюты зависит от состояния глобального судоходства», - считает аналитик Йенс Педерсен.

По его мнению, швейцарский франк также подвержен высокому риску как валюта небольшой открытой экономики, а также в силу значительной коррелляции с состоянием дел в Китае.

Среди валют развивающихся рынков «особенно уязвимым» выглядит венгерский форинт в связи с его большой чувствительностью к ценам на металлы, говорится в отчете.

В то же время евро и британский фунт могут показать большую устойчивость к обострению торговых войн в силу размера экономик и их меньшей открытости. Наиболее надежными в этом случае оказываются доллар США и японская иена в том числе из-за низкой корреляции с ценами на металлы, считают в Danske Bank.

Ранее в июле аналитики JP Morgan назвали швейцарский франк в числе наи​более предпочтительных на случай валютного кризиса. По их мнению, при наступлении очередного кризиса в первую очередь нужно избавляться от валют развивающихся стран, а приобретать стоит японские иены, швейцарские франки, сингапурские и американские доллары. Причем японская валюта названа наиболее привлекательным средством хеджирования.

Сценарий глобального кризиса в банке назвали неактуальным в настоящее время, однако проанализировали варианты на случай его наступления.

Bank of America Corp. 3 июля предупредил, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1997–1998 годов. «Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — заявил тогда ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

После объявления о введении пошлин на импорт стали и алюминия США обложили также пошлинами в 25% ряд китайских товаров на сумму $50 млрд, а позже объявили о планах ввести 10% пошлины на обширную группу товаров из Китая еще на $200 млрд. Пекин уже обратился с двумя жалобами во Всемирную торговую организацию.​​